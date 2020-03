C&C Remastered: Neues Video zeigt verbesserte FMV-Sequenzen

PC

Die Entwicklung von Command & Conquer Remastered schreitet weiter voran. Nachdem der Entwickler Petroglyph Games zuletzt im Oktober 2019 mit einem Gameplay-Video Einblicke in die Entwicklung gewährte (wir berichteten), veröffentlichte Produzent Jim Vessella nun in einem reddit-Thread ein Video über die Bearbeitung der FMV-Sequenzen. Darin geht das Team auf die Schwierigkeiten ein, mit denen es sich konfrontiert sah: Die ursprünglichen Szenen liefen mit 15 FPS und einer Auflösung von 300x200 Bildpunkten. Im unten eingebetteten Video erzählt Jim von der langen Suche nach den Originaldateien der Aufnahmen, die aber letzten Endes ins Leere lief.

Um die Originalvideos dennoch in verbesserter Form in der Remastered-Fassung verwenden zu können, entwickelte das Team in Zusammenarbeit mit der C&C-Community einen Algorithmus, der die Qualität der Einspieler verbessern sollte. Für die meisten der Filme wurde als Ausgangsmaterial die Konsolen-Fassung verwendet, da sie die technisch beste vorliegende Version bot. Einige Filme mussten aber, da sie nur in der PC-Fassung vorkamen, von dieser übernommen werden. Entsprechend schlechter fällt dort die Überarbeitung aus. Sein Posting im reddit-Thread beschließt Vessella mit den Worten: