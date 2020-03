E3 2020: Creative Director iam8bit steigt aus der Messe aus

Nachdem bereits die Game Developers Conference (GDC) wegen dem Corona-Virus in den Sommer verlegt wurde, könnte nun auch die E3 2020 in Gefahr sein. Doch allerdings nicht wegen der Lungenkrankheit, sondern wegen dem Rückzug wichtiger Organisatoren. Konkret ist das Team von iam8bit ausgestiegen, das als Creative Director der Messe tätig sein sollte. Konkrete Gründe gehen aus dem Twitter-Posting jedoch nicht hervor.

Mit gemischten Gefühlen hat iam8bit beschlossen, als Creative Directors von dem zurückzutreten, was eine evolutionäre E3-2020-Erfahrung hätte werden sollen. Wir haben hunder Gaming- und Community-Events organisiert und es war unser Traum, in der E3 involviert zu sein. Wir wünschen den Organisatoren viel Glück.

Das ist jedoch nicht der erste Tiefschlag für die Messe in diesem Jahr. Bereits in Januar 2020 gab Sony bekannt, dass der japanische Konzern wieder nicht auf der Messe vertreten sein wird. Und auch Geoff Keighley, der in der Vergangenheit zahlreiche Shows und Events im Rahmen der E3 organisiert hat, und die letzten 25 Jahre an jeder Ausgabe teilgenommen hat, wird 2020 nicht dabei sein. Ebenfalls nicht wegen Corona, sondern weil die Messe für ihn aktuell stagnierte und erst einen neuen Weg finden müsste. Zumindest führte er das in einem Interview mit IGN aus.

Es bleibt also spannend, was mit der E3 2020 passieren wird. Eine Absage der Messe aufgrund organisatorischer Probleme könnte ebenso wahrscheinlich sein wie aufgrund von Covid-19. Zwar gab die ESA, die Entertainment Software Asociation, an, dass man weiterhin an dem Plan festhalte, die E3 vom 9. Juni 2020 bis zum 11. Juni 2020 stattfinden zu lassen, man beobachte die Situation und werde bei auftretenden gesundheitlichen Risiken für die Besucher und Veranstalter die Notbremse ziehen. Aktuell ist in Los Angeles außerdem der Notstand ausgerufen, man darf also gespannt sein.