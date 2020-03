God of War: Hacker entdeckt ausgestreckte Mittelfinger bei getötetem Gegner

PS4

God of War ab 27,90 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: Twitter.

Vermutlich kennen es die meisten von euch: Es gibt Situationen beim Spielen, da wird man schonmal ziemlich wütend, pfeffert das Gamepad voller Frust in die Ecke und verflucht den (Boss-)Gegner, der uns wiedermal in Grund und Boden gestampft hat. Auch die eine oder andere Beleidigung gegen die virtuellen Unholde sind garantiert jedem von uns schonmal über die Lippen gekommen – oder etwa nicht ...?

Die wenigsten von uns denken jedoch keine Sekunde daran, wie es den hunderten, ach was, tausenden und abertausenden Widersachern ergeht, die wir im Laufe eines Spielerlebens eliminieren. Wir kosten die Siege aus, freuen uns über das Erreichte – und machen einfach mit dem nächsten Gegner oder Spiel weiter. Dass die von uns ausgeschalteten Feinde vielleicht auch über (verletzte) Gefühle verfügen ... daran denken wahrscheinlich die wenigsten von uns.

Aber selbstberständlich ist es so, und seit Kurzem gibt es dafür einen weiteren Beweis: Der Spiele-Entwickler und Hacker Lance McDonald hat herausgefunden, dass euch Baldur – einer der Bösewichte in God of War – voller Hohn zwei ausgestreckte Mittelfinger entgegenstreckt, nachdem ihr ihn im Kampf besiegt und über eine Klippe geworfen habt.

In der Regel folgt die Kamera dem tiefen Fall nicht. Durch einen eigens erstellten Kamera-Hack war McDonald dazu jedoch in der Lage und entdeckte so das Easter Egg der beiden ausgestreckten, majestätischen Mittelfinger. Die entsprechende Szene könnt ihr euch auf Twitter anschauen, im YouTube-Kanal des Entwicklers ist das Geschehen aktuell nicht zu finden. Eine offizielle Reaktion auf diesen Fund erfolgte von Cory Barlog (Creative Director beim SIE Santa Monica Studio), der via Twitter schrieb: „Nice work, Lance! ♥“. Zur Funktionsweise seiner Kamera gab McDonald gegenüber Kotaku an: