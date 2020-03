PC Switch XOne PS4

Reichlich retro, diese Woche. Wir schauen zurück auf die Anfänge von id Software und Psygnosis und auf die gesamte Geschichte der Computerspiele! Sogar mit einem vollständigen Buchkapitel. Wir erforschen, ob unser Games-Rechtsanwalt Henry Krasemann auch nach fünf Jahren Recht behalten hat. In das richtige Retrofieber versetzt euch nun aber zuerst Kati G. mit ihrem Tipp zu dieser Fotoserie der 80er & 90er. Viel Spaß beim Blättern!

Early Access ist das Beste, was Games passieren konnte

derstandard.at am 01.03.2020 von Rainer Sigl

"Abzocke mit Games-Ruinen? Unsinn: Das blühende Geschäft mit halbfertigen Spielen hat große Vorteile für Entwickler, aber auch für Spielerinnen und Spieler", behauptet Autor Rainer Sigl und liefert damit die Antithese zu Harald Fränkels Kolumne über Star Citizen. Ein Bericht über die Freude, einem Spiel bei der Entwicklung zuzusehen und dabei noch Geld zu sparen.

Spratzen und Ballern: Auf den Fersen des Doomguy

nat-games.de am 03.03.2020 von Tim Makowski

Die Geschichte des Ego-Shooter-Genres hat einen Namen: Doom. Oder präziser formuliert Indiziert 1, Indiziert 2 und dann Doom 3. Wer rechtzeitig vor dem Start vom neuesten Ableger Doom Eternal noch einen kurzen Blick auf frühere Werke werfen möchte, der wird in dieser Spratz- und Ballerkolumne fündig, bei der sich der Autor Tim Makowski auch sprachlich perfekt an das Gameplay angepasst hat.

Foldit: Dieses Spiel soll das Coronavirus stoppen

computerbild.de am 04.03.2020 von Manuel Bauer

Das Wissenschafts-MMO Foldit ermöglicht es Online-Spielern auf der ganzen Welt, an realen Problemen mitzuarbeiten, die für eine KI zu komplex sind und für die einzelne Forscher Jahre benötigen würden. Fold.it hat nun ein ganz neues Projekt gestartet, bei dem ihr helfen könnt, einen Impfstoff gegen das Coronavirus zu finden! Einfach, indem ihr Puzzles löst. Leser meiner Q-lumne 2 könnten sich noch daran erinnern, dass mit dieser Methode bereits früher schon Erfolge gefeiert wurden.

Fundstück: Geschichte der Computerkunst, Kapitel VII. Videospiele

uni-muenchen.de im Mai 2014 von Dr. Thomas Dreher

Lasst euch vom schlichten Layout dieser Webseite nicht erschrecken - der Inhalt macht die Optik zur absoluten Nebensache. Der Text stammt aus dem 7. Kapitel des Buchs "Geschichte der Computerkunst". Mit vielen, tollen Bildern wird die Entwicklung der Videogames dokumentiert, beginnend mit dem vielleicht ersten Spielautomat aus dem Jahre 1940, über Spacewar! von 1962 und der Magnavox-Konsole 1972 bis hin zu Sid Meier's Civilization. Über 70 Referenzlinks liefern eine Fülle an weiterführenden Infos.

Aus dem GG-Archiv: Games-Anwalt: Angriff auf Klarnamenpflicht bei Facebook

gamersglobal.de am 30.07.2015 von Henry Krasemann

Keine fünf Jahre ist es her, da erklärte uns der Gamesanwalt Henry Krasemann, warum es richtig und sinnvoll ist, dass die Hamburger Datenschutzaufsichtsbehörde eine Anordnung gegen Facebook erlassen hatte, um das soziale Netzwerk zu zwingen, Pseudonyme bei der Nutzung zuzulassen. Im Schatten von Hasspostings und Fakenews haben nun im Februar 2020 zwei Bundesländer einen Gesetzantrag im Bundesrat eingereicht, der Facebook & Co. und auch Gaming-Plattformen zur Klarnamenspflicht bzw. eindeutigen Identifikation der User zwingen soll. Gelten die Argumente von vor fünf Jahren heute etwa nicht mehr? Fragt Henry nochmal.

Im Video: Es war einmal: Psygnosis - Der Fall einer britischen Legende

Das Artdesign der Spiele von Psygnosis war wegweisend und einzigartig und an das ikonische Logo mit der Eule werden sich noch viele Spieler erinnern, die auf dem Commodore Amiga mit und gegen Shadow of the Beast gekämpft haben. Aber was hat Psygnosis mit Wipeout, GTA oder Lemmings zu tun? Ihr erfahrt es im Video.

Ein herzliches Dankeschön geht diese Woche auch an ChrisL für einen tollen Hinweis, den wir euch aber erst in einer der kommenden Ausgaben präsentieren werden. Ihr seht, eine PN an Necromanus und Q-Bert lohnt sich immer!