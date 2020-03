Cloudpunk: Cyberpunk-Adventure für PC ab 23.4. erhältlich // Neuer Trailer

PC Switch XOne PS4

Das narrative Cyberpunk-Adventure Cloudpunk hat nach drei Jahren Entwicklungszeit mit dem 23. April einen offiziellen Release-Termin für die PC-Version auf Steam erhalten. Die verbleibende Zeit bis zur Veröffentlichung möchte das verantwortliche Studio Ion Lands (Phoning Home) für die Lokalisierung und das weitere Polishing nutzen. Eine bereits bestätigte Konsolenportierung von Cloudpunk für die PS4, Switch und Xbox One soll noch im Laufe dieses Jahres erfolgen.

Cloudpunk erzählt eine "Neon-Noir-Geschichte" in der verregneten Cyberpunk-Metropole Nivalis, in der ihr in die Rolle der weiblichen Kurierfahrerin Rania schlüpft. Diese absolviert ihre erste Nacht beim Cloudpunk-Lieferdienst und durchstreift im Flug und per Fuß die einzelnen Viertel der Mega-City mit all ihren Facetten. Während eures neuen Jobs werdet ihr auf eine Auswahl von bis zu 90 Charakteren (darunter neben Menschen verschiedener sozialer Herkunft auch Androiden und K.I.s) treffen, die mit einer eigenen Persönlichkeit ausgestattet wurden. Eure zu treffenden Entscheidungen sollten sorgsam überlegt werden, denn diese könnten die ein oder andere Auswirkung auf das Leben der involvierten NSCs haben.

Um euch weitere Spieleindrücke aus dem kommenden Titel zu vermitteln, wurde seitens der Entwickler ein neuer Trailer mit Ingame-Szenen veröffentlicht, den wir für euch direkt unter diesen Newszeilen zum Abruf bereitgestellt haben.