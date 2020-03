Wolcen - Lords of Mayhem: Eine Million Mal verkauft // 4. Akt verschoben

PC

Das nach langer Early-Access-Phase seit dem 13. Februar erhältliche Wolcen - Lords of Mayhem (im Test) stellt einen (finanziellen) Erfolg dar: Das verantwortliche französische Entwicklerstudio gab jüngst bekannt, dass vom Hack and Slay inzwischen über eine Million Exemplare erworben wurden. Dazu passt auch, dass der Titel trotz anfänglicher Balance- und Stabilitätsprobleme mehrere Tage nach dem Release auf dem ersten Platz der Steam-Verkaufscharts zu finden war (zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen befindet sich Wolcen auf dem 22. Rang).

In den vergangenen Wochen folgten der Veröffentlichung mehrere Patches und Hotfixes, mit denen zum Beispiel ein Gold-Exploit, fehlerhafte Serververbindungen, die Balance hinsichtlich der Skills, die Lokalisierungen (auch auf Deutsch), Spiel-Abstürze und manch anderes beseitigt beziehungsweise optimiert wurden. Diese Arbeiten sind jedoch längst nicht abgeschlossen, denn das Wolcen-Studio teilte heute außerdem mit, dass man sich in den kommenden vier Monaten vor allem um das (weitere) Bugfixing und das sogenannte Polishing kümmern wird. Das heißt wiederum, dass die ursprünglich zu einem früheren Termin vorgesehenen neuen Inhalte nach diesem Zeitraum erscheinen werden, was – bei optimistischer Betrachtung – August oder September bedeuten könnte. Erwarten soll euch demnach im Verlauf des Jahres die Fortsetzung der Kampagne in Form des vierten Aktes.

Abschließend nennen die Entwickler einige Statistiken zu Wolcen - Lords of Mayhem. So wurden bis zum 4. März mehr als eine Million Charaktere erstellt, mit denen fast 12.900.000 Monster eliminiert worden sind. Die Anzahl der investierten Spielstunden beträgt um die 17,4 Millionen, außerdem wurde die Summe von 115.347.589.950 geplündertem Gold gezählt (nachdem der Gold-Exploit entfernt wurde).