Coin Master: Laut BPjM „keine rechtliche Grundlage für die Indizierung“

Im Oktober des vergangenen Jahres informierten wir euch über einen Beitrag des Neo Magazin Royale, in dem Jan Böhmermann sich in der von ihm gewohnten Art und Weise des Mobil-Titels Coin Master annimmt. In der Beschreibung zum 20 Minuten langen Video, das derzeit über knapp zwei Millionen Aufrufe verfügt, heißt es unter anderem:

Eine niedliche kleine App mit süßen Tierchen in einer possierlichen Fantasiewelt, bei dessen Anblick viereckige Kinderaugen funkeln [...]. Aber was hat ein virtueller Spielautomat in einem vermeintlichen Kinderspiel verloren?

Im Clip thematisiert Böhmermann beispielsweise die Abzock-Mechanismen und die sogenannten „Prominenten“, die dieses (Glücks-)Spiel bewerben, bei dem auch Echtgeld eingesetzt werden kann und dessen Zielgruppe vor allem junge Spielerinnen und Spieler sind. Zudem war der Beitrag der Auslöser für eine Prüfung des Titels durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM), deren Ergebnis nun vorliegt.

In der entsprechenden Pressemitteilung schreibt die Behörde, dass sowohl Coin-Master als auch die vergleichbaren Spiele-Apps Coin Trip und Coin Kingdom „keine jugendgefährdende Wirkung im Sinne des Jugendschutzgesetzes [haben]“. Zwar ist die „Verharmlosung von Glücksspiel sozial-ethisch desorientierend“, laut dem Gremium der Bundesprüfstelle erfüllen die genannten Titel diesen Tatbestand jedoch nicht.

In der ausführlichen Begründung verweist die BPjM darauf, dass derzeit keine rechtlichen Grundlagen für die Indizierung dieser und ähnlicher Spiele(-Apps) existieren. Im Wortlaut heißt es dazu:

Medien, die die Entwicklung und Erziehung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefährden, gelten als sozial-ethisch desorientierend und sind zu indizieren. Der staatliche Schutzauftrag zielt vor diesem Hintergrund unter anderem darauf ab, Medieninhalte von Minderjährigen fernzuhalten, die die bloße Konsumbereitschaft bezogen auf ein Konsummittel mit Suchtgefährdungspotential fördern. [...] Simuliertes Glücksspiel, wie es sich in den verfahrensgegenständlichen Apps in simulierten Spielautomaten findet, war bislang nicht Gegenstand der Spruchpraxis der Bundesprüfstelle.

Folglich ist eine Erweiterung der Rechtssprechung in Bezug auf entsprechende Produkte erforderlich, um mögliche jugendgefährdende Auswirkungen feststellen zu können: