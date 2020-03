Destiny 2: Bungie verzichtet künftig auf Lootboxen

PC XOne PS4

Bungies MMO-Actionspiel Destiny 2 (im Test, Note 8.5) soll ab der in Kürze startenden Saison 10 auf Lootboxen gegen Echtgeld verzichten. Dies teilte Game Director Luke Smith vor Kurzem am Ende eines ausführlichen Eintrags im Entwickler-Blog auf bungie.net mit.

Die im Spiel Bright Engrams genannten Beutekisten werden als verkäufliche Gegenstände verschwinden, verspricht Smith und ergänzt: „Wir möchten, dass die Spieler wissen, was etwas kostet, bevor sie es sich kaufen. Bright Engrams erfüllen dieses Prinzip nicht.“ Die Überraschungspakete soll es zukünftig nur noch als kostenfreie Belohnung für Season-Pass-Inhaber geben.

Die neue Saison von Destiny 2 startet bereits in der kommenden Woche und trägt den Titel „Season of the Worthy/Saison der Würdigen“.