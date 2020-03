Valve: Half-Life - Alyx ist noch nicht das Ende der Serie

PC

In einem Interview mit Game Informer hat Robin Walker, einer der Lead Designer bei Valve, erzählt, wie es zu der Entwicklung von Half-Life - Alyx kam, warum das Half-Life 2-Prequel unbedingt ein VR-Titel werden musste und ob die Marke fortgeführt wird. Die Antwort auf Letzteres wird Fans, die seit vielen Jahren auf ein Half-Life 3 warten, aufhorchen lassen:

Es gibt Teammitglieder, die seit Half-Life 2 bei Valve sind, einige, die sogar schon beim ursprünglichen Half-Life dabei waren und einige, die mit Half-Life - Alyx erstmals an dieser Serie arbeiten – und viele von ihnen hoffen sicherlich, dass es nicht das letzte Mal ist. Wir sehen Half-Life - Alyx absolut als unsere Rückkehr zur Marke, nicht das Ende davon.

Dass auch weiterhin Ableger in VR erscheinen, deutet Walker bei seinen Ausführungen zur Entwicklung des Alyx-Spiels an: „Es stellte sich heraus, dass die Mechanik von Half-Life überraschend gut zu VR passte“, erklärt er, nachdem man vor vier Jahren Assets und Systeme aus Half-Life 2 in VR übernommen hatte, um die Möglichkeiten der virtuellen Realität zu testen.