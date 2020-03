VR Headset Index von Valve ab 9. März wieder verfügbar

PC Linux MacOS andere

Das seit einigen Wochen in den meisten Ländern ausverkaufte VR-Headset Index von Valve (wir berichteten) wird ab kommendem Montag, den 9. März 2020 ab 18 Uhr wieder bestellbar sein. Dies wurde den Interessenten an der Hardware von Valve per Mail mitgeteilt. Wer sich in Vorfreude auf das kommende Half-Life - Alyx eindecken möchte, sollte aber schnell zugreifen. Valve geht nach eigenen Aussagen davon aus, dass das Headset bereits am gleichen Tag wieder vergriffen sein wird. Bestellungen, die nicht sofort bedient werden können, sollen in der Reihenfolge des Bestelleingangs abgearbeitet werden.

Falls ihr euch selbst ein Bild der Index machen wollt: GG-User paschalis hat hier eine sehr ausführliche News über die Vorstellung des Sets samt eines eingebundenen Hands-on-Videos geschrieben. Weitere Informationen samt aller Bestellmöglichkeiten findet ihr auf der Steam-Produktseite.