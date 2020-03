PC Switch

Die Entwickler von Mediatonic, manchen vielleicht bekannt durch die Tauben-Visual-Novel, lassen uns in Ihrer neuesten Grafikadventuredie Geschicke einer Hobby-Detektivin und Ihres Sidekicks lenken. Gewürzt wird das Ganze mit Logikpuzzeln, sogenannten Nonogrammen.Wir sind Honor Mizrahi, ihres Zeichens Schauspielerin in einer Detektiv-TV-Serie namens „Miss Terri“. Leider wird uns in den ersten Szenen von Murder by Numbers bereits die Kündigung unter die Nase gehalten. Vor dem Studio unseres ehemaligen Arbeitgebers treffen wir auf unseren kleinen Gehilfen Scout. Dieser Roboter hat einen Bilderkennungsfehler und wir müssen durch das Lösen der Nonogramme die Funktion immer wieder neu kalibrieren. Dazu kommt, dass unser kleiner Freund ein Problem mit seinen Speicherbänken hat und nicht mehr weiß wo er eigentlich herkommt und was so seine Aufgabe ist. Bevor wir aber tiefer in die Probleme unserer beiden Protagonisten versinken können wird auch schon ein Mord verübt. Unser Produzent, der uns kurz vorher noch vor die Tür gesetzt hat, wurde erschlagen. Das frisch zusammengefundene Team macht sich auch gleich an die Arbeit den Mörder zu finden, denn als ehemalige Hauptdarstellerin einer Krimi-Serie, zusammen mit einem vor speziellen Sensoren strotzenden Helfers, sind wir doch die Beste Option für den Job.Ein Nonogramm, was ist das denn eigentlich? Auf die Idee ist die Designeringekommen als sie bei einem Window-Art-Wettbewerb auf Hochhäuser Bilder zauberte indem Sie die Lichter der Büros in Mustern ein-, beziehungsweise ausgeschaltet hatte. Erstmals aufgegriffen wurde es dann in, das manche von euch vielleicht noch kennen. Für alle anderen sei es hier kurz erklärt. In einem Gitterfeld, hier im Spiel immer irgendwas zwischen 5x5 und 15x15, werden uns für die Spalten und Zeilen Zahlenreihen vorgegeben. Bei einem 5x5er Feld steht in einer Reihe zum Beispiel „2 2“. Hiermit wird uns die Information mitgeteilt, dass wir zwei Blöcke à zwei Felder in der Reihe unterbringen müssen. Bei fünf Feldern in der Reihe gibt es nur eine mögliche Kombination.Durch andere Informationen anderer Reihen und Spalten können wir das Bild so logisch Schritt für Schritt auflösen. Es sind auch Hilfefunktionen zuschaltbar, die uns die Reihen, die wir uns genauer anschauen sollten, farblich markiert. Spätestens mit diesen Hinweisen solltet ihr immer eine Lösung finden. Je mehr Hilfen wir aber nutzen desto weniger Punkte gibt es anschließend in der Bewertung, die in typischer japano-manier von F bis S reicht. Das gelöste Bild gibt uns dann einen Gegenstand den Scout erkannt hat, in der Regel immer etwas das uns im Fall weiterbringt und neue Schlussfolgerungen zulässt. Für gute Bewertungen schalten wir dann noch Bonus-Nonogramme frei.Die Geschichte, die uns über vier aufzuklärende Fälle erzählt wird, ist sehr geradlinig. Es gibt keine alternativen Wege, die wir einschlagen können, zumindest habe ich nach nun drei Fällen und knapp fünfzehn Stunden Spielzeit noch keine entdeckt. Wenn wir einmal falsch aus Beweisen schlussfolgern werden wir direkt darauf hingewiesen, dass es so ja gar nicht sein kann und wir dürfen erneut deduzieren wer der Mörder war. Die Rahmenhandlung um unseren fliegenden Roboter und die zum Detektiv gewordene Schauspielerin hat mich durchaus interessiert und immer wieder mitgenommen. Welches Geheimnis verbirgt sich hinter dem verstorbenen Vater von Honor, woher kommt unser Helferlein und was haben seine Flashbacks zu bedeuten? Dies alles hat mich immer wieder bei der Stange gehalten und oft wollte ich nur kurz noch vor dem zu Bett gehen ein Nonogramm lösen, ertappte mich dann aber dabei wie ich bereits beim vierten bin und immer noch weitermachen wollte.Zugegeben, um Murder by Numbers zu mögen muss man ein großer Freund von Logikpuzzeln sein, denn diese machen einen großen Teil des Spiels aus. Da ich mich zu dieser Gruppe Mensche zähle hat mich der Titel voll abgeholt, ebenso wie der rote Faden bei der Geschichtenerzählung. Das Intro ist an das einer TV-Serie angelehnt und wirklich gelungen. Die Figuren sind stumm, alles wird mit wenigen Variationen der Figurbilder und Textfeldern unter diesen erzählt, was der Stimmung aber keinen Dämpfer verpasst. Fast alle Figuren sind sympatisch und man möchte ihnen wirklich helfen, den Bösewicht dingfest zu machen. Einzig negativ erwähnen muss ich die Zeit-Nonogramme. Bei diesen habt ihr 60 Sekunden Zeit um vier 5x5 Nonogramme ohne Hilfen zu lösen. Dieser krasse Kontrast zum sonst so entspannten vor mich hin klicken hat immer wieder genervt. Gut, dass diese Art von Stress nur einmal in jedem Fall vorkommt und daher nur eine Randerscheinung ist.