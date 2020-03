Epic sagt Entwicklerkonferenz Unreal Fest 2020 ab

Eine weitere Veranstaltung ist dem Corona-Vorus zum Opfer gefallen. Wie Epic Games auf der Homepage der Unreal Engine bekannt gibt, wird das Unreal Fest 2020 nicht stattfinden. Angesetzt war die Konferenz für den Zeitraum vom 29. April bis zum 2. Mai 2020 in Prag. Als Grund gibt das Studio kurz und knapp die "Unsicherheit über gesundheitliche Bedenken und Reisen" an.

Erst kürzlich gaben die Organisatoren der Game Developers Conference (GDC) an, dass sie ihre Veranstaltung in den Sommer verschieben. Zuvor haben zahlreiche Hersteller wie Facebook, Sony und Electronic Arts ihre Teilnahme an der Entwicklertagung abgesagt.