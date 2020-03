DCP 2020: Barbara Schöneberger moderiert die Veranstaltung

Bildquelle: Twitter.

Nachdem Barbara Schöneberger bereits in den Jahren 2017 und 2018 den Deutschen Computerspielpreis moderiert hatte, führt sie auch bei der kommenden Preisverleihung durch den Abend. Zur Seite steht ihr dabei der „Spiele-Kenner“ und YouTuber Nino Kerl, dessen Kanal auf der Videoplattform derzeit über etwa 400.000 Abonnenten verfügt. Veranstaltet wird der diesjährige DCP am 27. April im Löwenbräukeller in München.

In der Summe beträgt das Preisgeld der bevorstehenden Verleihung 590.000 Euro. Zu den 15 Preiskategorien gehören unter anderem „Bestes Deutsches Spiel“, „Bestes Familienspiel“ oder auch „Beste Innovation und Technologie“ und „Beste Spielewelt und Ästhetik“. Gänzlich neu sind die Kategorien „Bestes Expertenspiel“ und „Spielerin/Spieler des Jahres“, über die wir euch bereits in dieser News informiert hatten.

Im vergangenen Jahr war Ina Müller als Moderatorin engagiert, die zum Beispiel als Sängerin und Fernsehmoderatorin arbeitet. In unserem ausführlichen Bericht zur damaligen Verleihung schrieben wir unter anderem, dass Müller durch eher zotige Äußerungen auffiel, was nicht nur in der Spieler-Community alles andere als gut ankam. So äußerte sich der Jury-Vorsitzende Olaf Zimmermann nach der Veranstaltung sehr kritisch zu der Art und Weise, wie Müller durch die Vergabe der Preise führte: