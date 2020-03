Neues Studio Ziggurat spezialisiert sich auf Remakes // Erste Titel bekannt

PC

Der frisch gegründete US-Publisher Ziggurat Interactive hat es sich zur Aufgabe gemacht, alte Spieleperlen überarbeitet wieder in den Handel zu bringen. Zum Start hat man sich ein Portfolio von über 140 Klassikern gesichert, die in den nächsten Monaten und Jahren als Remakes oder Remasters wiederveröffentlicht werden sollen. Man wolle bei jedem Spiel, das bearbeitet werde, das Original respektieren und die Feinheiten, die es bei den Fans von damals so beliebt gemacht haben, für moderne Systeme und Spieler von heute zugänglich machen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Titel stammen allesamt von Heimcomputern und Konsolen der 80er, 90er und frühen 2000er.

Als erste Spiele werden das Fantasy-Actionspiel Forbidden Forest aus dem Jahr 1983, die Helikopter-Kampfsimulation Super Huey von 1985 sowie der Weltkriegs-Shooter Deadly Dozen aus dem Jahr 2001 erscheinen. Die weiteren Titel, an denen Ziggurat derzeit arbeitet, sind Central Intelligence, Darklands, Fields of Glory, Line of Sight - Vietnam, Marco Polo, Nam und Slave Zero.