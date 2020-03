Disney Duck Tales Remastered kehrt in die Download-Stores zurück

PC 360 XOne PS3 WiiU iOS Android andere

Disney DuckTales Remastered ab 13,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Disney DuckTales Remastered ab 11,95 € bei Amazon.de kaufen.

Vor ungefähr sechs Monaten verschwand Disney DuckTales Remastered wegen Lizenzproblemen aus den einschlägigen Download-Stores (wir berichteten). Nun ist der Titel überraschend wieder verfügbar gemacht worden. Frühere Käufer des Spiels konnten es sich bisher auch in den letzten Monaten erneut laden. Aber solltet ihr den Titel bisher verpasst haben, so könnt ihr die Lücke nun schließen.

Falls euch DuckTales Remastered bisher nichts sagen sollte: Den Kurztest von Karsten Scholz findet ihr hier. Das Remaster erschien ursprünglich 2013 und verbesserte den NES-Klassiker aus dem Jahre 1989 in allen Belangen. Wieder verfügbar gemacht wurde das Spiel auf PS3, Xbox 360, Xbox One, Wii U und via Steam auf PC. Die ebenfalls gestrichenen Android- und iOS-Versionen wurden in den offiziellen Mitteilungen nicht erwähnt.