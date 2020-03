Resident Evil 3 will noch mehr Neues wagen als das Remake von RE2

PC XOne PS4

Wie Masachika Kawata, Co-Producer von Capcoms bald erscheinendem Remake von Resident Evil 3 im Interview mit dem Magazin Edge verriet, hat die Entwicklung der Survival-Horror-Neuauflage schon während der Entwicklung des Remakes von Resident Evil 2 (im Test, Note 9.0) begonnen. Durch den großen Erfolg von Resident Evil 2 spürten die Entwickler den Druck, mit dem Nachfolgeprojekt auf dem selben Niveau zu liefern. Daher habe man sich entschieden, noch mehr Elemente im Vergleich zum 2000er Resident Evil 3 - Nemesis zu verändern und überraschende Elemente hinzuzufügen.

Das Ziel bei Capcom lautet, mit dem Remake von Resident Evil 3 eine andere Erfahrung zu bieten, als in Resident Evil 2. Auch in dieser Hinsicht stellte das RE2-Remake vom letzten Jahr die Entwickler vor eine Herausforderung: Denn der euch darin hartnäckig verfolgende Mr. X war in seiner Neufassung schon dem namensgebender Verfolger Nemesis aus dem ursprünglichen Resident Evil 3 sehr nahe gekommen. Nun galt es, Nemesis einen anderen Dreh als Mr. X zu geben. Daher hat der mutierte Widersacher im RE3-Remake neue Tricks gelernt: Er kann leichter die Distanz zum Spieler unterdrücken, aus der Ferne mit Tentakeln zuschlagen und seine Auftritte werden nicht auf bestimmte Korridore beschränkt sein.

Die Veränderungen im neu aufgelegten Survival-Horror-Titel erstrecken sich von den Monstern über Gameplay-Mechaniken bis hin zum Storytelling. Durch die vielen Änderungen soll sich Resident Evil 3 teils wie ein ganz neues Spiel anfühlen. Allerdings werden auch Elemente der Vorlage ganz fehlen, etwa die sogenannten Live-Selection-Szenen, in denen ihr unter Zeitdruck Entscheidungen fällen musstet (wir berichteten). Resident Evil 3 erscheint am 3. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One und wird auch den Multiplayer-Ableger Resident Evil - Resistance umfassen. Eine Demo zu Resident Evil 3 soll schon in Kürze erscheinen (wir berichteten).