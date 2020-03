Test Drive Unlimited: Neuauflage bei Kylotonn in Entwicklung

andere

Das Teaserbild stammt aus Test Drive Unlimited 2

In einem Interview mit den Kollegen von Venturebeat gab Benoit Clerc, Head of Publishing bei Nacon, an, dass sich aktuell ein neuer Teil der Test Drive Unlimited-Reihe in Entwicklung befindet. Als Entwickler zeichnet Kylotonn (WRC - World Rally Championship, TT Isle of Man) verantwortlich. Weitere Informationen oder gar einen Release-Zeitraum zu dem Rennspiel gab Clerc nicht an.

Der letzte Ableger der Reihe, Test Drive Unlimited 2, ist bereits 2011 erschienen und konnte uns im Test trotz Open World und nettem Fahrgefühl aber nur mäßig überzeugen und kassierte als Wertung dementsprechend lediglich eine 6.5. Mit Kylotonn sitzt zumindest ein Racing-erprobtes Studio an den Entwicklertischen für den neuen Teil.