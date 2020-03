PS Now im März mit Control, Shadow of the Tomb Raider und weiteren Titeln

PS4

Sony hat die neuen Titel bekanntgegeben, die ihr als Abonnenten des kostenpflichtigen Services Playstation Now seit dem 3. März 2020 spielen könnt. Zu den prominentesten Zugängen dürfte hierbei Control (Testnote 8.5) zählen, das erst vor einem guten halben Jahr veröffentlicht wurde. Das Action-Adventure ist, ebenso wie das neu hinzugefügte Shadow of the Tomb Raider (Testnote 9.0), jedoch nur bis zum 31. August 2020 verfügbar. Die weiteren neun Neuzugänge sind ohne zeitliche Einschränkungen spielbar. Hierbei handelt es sich um Wolfenstein 2 - The New Colossus (Testnote 9.0), Dead or Alive 5 Last Round, Nascar Heat 3, Nights of Azure, Nights of Azure 2 - Bride of the New Moon, Romance of the Three Kingdoms 13, Toukiden 2, Toukiden - Kiwami und Warriors - All Stars.

Darüber hinaus wurde angekündigt, dass Playerunknown's Battlegrounds (Testnote: 7.0) auch über den 3. März 2020 hinaus gespielt werden kann, nachdem der Titel zu diesem Zeitpunkt eigentlich aus Playstation Now entfernt werden sollte.

Playstation Now bietet mehr als 700 verschiedene Titel (PS2, PS3 und PS4), die im Rahmen des Abonnements auf der PS4 oder dem PC gespielt werden können. Der Dienst kann wahlweise monatlich (9,99 Euro), vierteljährlich (24,99 Euro) oder jährlich (59,99 Euro) abonniert werden. Neueinsteiger können den Abo-Service sieben Tage lang kostenlos ausprobieren.