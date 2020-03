BAFTA-Awards: Death Stranding, Control & Disco Elysium Top-Nominierte

PC XOne PS4

Die BAFTA Game Awards haben sich mittlerweile zu wichtigen Auszeichnungen der Spielebranche entwickelt. Während 2019 noch God of War (im Test, Note 9.0) der große Abräumer war, dürfen sich 2020 vor allem Death Stranding (im Test, Note 8.5) und Control (im Test, Note 8.5) Hoffnungen auf reichlich Preise machen. Beide Spiele sind in 11 der 15 Kategorien nominiert. Unter den Nominierten zum Spiel des Jahres fehlt Kojimas Death Stranding jedoch. Hier hat sich die Vorauswahl-Jury für Control, Luigi's Mansion 3 (im Test, Note 8.0), Outer Wilds, Sekiro - Shadows Die Twice (Im Test, Note 8.5), den Indie-Titel Untitled Goose Game sowie das Überraschungs-Rollenspiel Disco Elysium entschieden.

Letzteres ist in sieben Kategorien nominiert, darunter für "Best Narrative". Hier lauten die Konkurrenten Control, The Outer Worlds (Im Test, Note 8.0), Outer Wilds, Life is Strange 2 (Im Test, Note 8) sowie Star Wars Jedi - Fallen Order (Im Test, Note 8.5). In der Kategorie "Evolving Game", also dem Spiel, das sich im vergangenen Jahr am besten weiterentwickelt hat, treten einige ältere Kandidaten noch einmal im Kampf um eine Auszeichnung an. Destiny 2 und Fortnite – beide bereits 2019 in dieser Kategorie nominiert – gehören hier ebenso zu den Auserkorenen wie Path of Exile, No Man's Sky: Beyond und Final Fantasy 14 - Shadowbringers. Am Abend des 2. Aprils werden wir wissen, wer die Trophäen in Empfang nehmen durfte. Die komplette Liste der Nominierten findet ihr unter bafta.org.