Builders of Egypt: Demo zum historischen Aufbauspiel veröffentlicht

PC

Auf Steam und GOG wurde eine kostenlose Demo zum kommenden City-Builder Builders of Egypt veröffentlicht. Die Demo wird in den Shops unter Builders of Egypt: Prologue gelistet und umfasst eine rund einstündige Mission – nach Erreichen des Missionsziels könnt ihr jedoch die Partie weiter fortsetzen.

In der Städtebau-Simulation werdet ihr – wie im Vorbild Pharao – an den Ufern des Nils den Grundstein für die Entstehung der ägyptischen Hochkultur legen und den Wandel Ägyptens bis zum Tode von Kleopatra mitgestalten. Der Indie-Titel wird bei Steam als Early-Access-Spiel gelistet, doch ein Starttermin ist dort noch nicht angeführt. Die Prolog-Demo soll in Zukunft weitere Updates erhalten.

Als Verwalter eurer Stadt werdet ihr in Builders of Egypt nicht nur eine effiziente Infrastruktur aufbauen, Monumente errichten und den Handel fördern. Es gilt Entscheidungen zu treffen, teure Expeditionen zu organisieren und den Forderungen des Pharaos und anderer Parteien gerecht zu werden. Fehlen Tempel und religiöse Feste, drohen euch soziale Unruhen und nicht zuletzt werdet ihr die Stadt im Kriegsfall verteidigen müssen.