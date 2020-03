The Division 2: Warlords of New York verfügbar // Gear 2.0 ebenfalls

PC XOne PS4

Heute ist mit Warlords of New York die erste große Story-Erweiterung für The Division 2 (im Test, Note: 9.0) erschienen. Der Name deutet es nicht gerade dezent an, es geht zurück in den Big Apple, den Schauplatz des ersten Teils. Allerdings gab es im Rahmen des Releases auch einen gröberen Bug, der die Entwickler sogar dazu zwang, die Server kurzzeitig offline zu nehmen. Durch den Fehler waren die Spieler nicht mehr in der Lage, wichtige NPCs anzusprechen und hatten so keine Möglichkeit, in der Story voranzukommen. Mittlerweile ist der Bug aber behoben und die Server sollten wieder erreichbar sein.

Warlords of New York bietet aber weit mehr als nur einen neuen Schauplatz. In insgesamt fünf neuen Haupt- und acht miteinander vernetzten Nebenmissionen macht ihr Lower Manhattan unsicher und trefft auf alte Fraktionen wie die Rikers und die Cleaners. Als großer Ober-Bösewicht fungiert Aaron Keener und das die Stufenobergrenze wurde von Level 30 auf Level 40 angehoben. Dazu gesellen sich natürlich einige neue Gadgets, Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die ihr nutzen dürft.

Zeitgleich mit Warlords of New York ist auch das Title-Update 8 erschienen, das die Gear 2.0 getaufte Überarbeitung des Ausrüstungssystems mit sich bringt. So könnt ihr beispielsweise aus einem gefundenen Rüstungsteil ein Attribut extrahieren und dieses auf ein anderes Stück übertragen. Danach wird es in eurer Bibliothek gespeichert und ihr könnt es auf weitere Teile eurer Ausrüstung anwenden. Außerdem soll das Loot in den Missionen nun besser an die jeweilige Stufe des Auftrags angepasst sein, so dass ihr nun gezielter farmen könnt.

Eine weitere große Änderung von Gear 2.0 ist, dass die Skill-Power komplett aus dem Spiel entfernt und durch Fähigkeiten-Ränge ersetzt wird. Pro Rang erhaltet ihr einen Bonus wie mehr Schaden oder höhere Leben. Erhöht wird diese Stufe durch Ausrüstungsobjekte, die ein spezielles Attribut mit sich bringen, durch das euer Rang erhöht wird. Wenn ihr sechs Teile mit der entsprechenden Eigenschaft am Körper tragt habt ihr die Maximalstufe erreicht.