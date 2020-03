PUBG Mobile: Zweijähriges Jubiläum mit Ingame-Events und neuem Update

PC XOne PS4 iOS Android

Im März 2018 erschien das Battle-Royale-Urgestein Playerunknown's Battlegrounds (im iPhone-Angespielt) auch für Smartphones. Zum zweijährigen Jubiläum des Mobile-Ablegers veröffentlichen die Entwickler das Update auf Version 0.17.0. Damit kehr der Hardcore-Modus zurück in Arcade, wenn euch das Spiel bisher zu lasch war ist also nun ein guter Zeitpunkt für die Rückkehr. Weiter sind in dem Patch einige Verbesserungen für den Classic-Modus und Vorbereitungen für die neue Season enthalten:

Neue Air-Drop-Waffe, die doppelläufige Schrotflinte DBS

Brothers-In-Arms-System: Spieler registrieren sich als Veteranen oder Anfänger un helfen sich gegenseitig

Killcams

Markierungen für Orte, Vorräte, Fahrzeuge, Death-Boxen und Türen können nun innerhalb des Teams geteilt werden, um schnell miteinander zu kommunizieren

Verbesserungen des Modus für Farbenblinde

Spieler können die Sprachlautstärke ihrer Teammitglieder individuell im Kampf anpassen.

Balancing für Feuerwaffen und weitere Verbesserungen

Der Royale Season Pass 12 wird zudem passend zum Jubiläum unter dem Motto "2GETHER WE PLAY" erscheinen und liefert passende Erfolge, Ausrüstung und Herausforderungen. Bis zum 12. März gibt es außerdem den Vergnügungspark-Modus auf der Map Erangel, in dem ihr euch bei interaktiven Spielen und Attraktionen neue Belohnungen verdient.