GDC Relief Fund: Hilfsfond für Indie-Studios wegen Messe-Verschiebung

Vor wenigen Tagen gaben die Organisatoren der Games Developer Conference bekannt, dass die diesjährige Ausgabe der Veranstaltung (ursprünglich 16. bis 20. März) aufgrund der Ausbreitung des neuen Coronavirus (Sars-CoV-2) auf einen Termin im Sommer verschoben wird.

Bereits zuvor hatten große Unternehmen – wie zum Beispiel Microsoft, Sony, Electronic Arts oder Facebook – ihre Teilnahme an der GDC 2020 aus den gleichen Gründen abgesagt. Im Gegensatz zu diesen und anderen Konzernen, die über ein hohes Budget verfügen dürften und denen die Verschiebung daher vermutlich keine allzu große Sorgen bereitet, könnten unabhängige Entwicklerstudios vor folgenschweren (finanziellen) Problemen stehen.

Um die betroffenen Kollegen zu unterstützen, wurde vom Games-Label Wings Interactive die „GDC Relief Fund“-Initiative gestartet. Wie es die Bezeichnung bereits deutlich macht, soll auf diese Weise Geld gesammelt werden, das Einzelpersonen oder Studios zu Gute kommt. Derzeit ist vorgesehen, vor allem die Kosten für nicht-rückerstattungspflichtige Flüge und Unterkünfte sowie für Visas zu begleichen. In der Pressemitteilung heißt es:

Die kurzfristige Verschiebung der GDC ist völlig beispiellos, und wir sind überwältigt davon, wie schnell sich die Spieleindustrie zusammengeschlossen hat, um unabhängigen Spieleentwicklern zu helfen, die dadurch in Not geraten sind. Immer mehr Unternehmen spenden an den GDC-Hilfsfonds, außerdem startet gamedev.world zwischen dem 27. März und 3. April eine Spendenaktion, bei der alle Spenden an den Fonds gehen. Wir hoffen, dass der GDC-Hilfsfonds Einzelpersonen und kleinen Teams, die unverhältnismäßig stark betroffen sind, den Umgang mit den jüngsten Entwicklungen erleichtern wird.