Half-Life - Alyx: Neue Gameplay-Videos zeigen Fortbewegung, Kämpfe & mehr

PC

In wenigen Wochen erscheint mit Half-Life - Alyx ein neues Spiel des erfolgreichen Half-Life-Franchies, bei dem es sich dieses Mal um einen VR-Titel handelt. Nachdem wir euch zuletzt über dessen minimale Systemanforderungen informiert hatten, veröffentlichte Valve kürzlich gleich drei neue Gameplay-Videos die zwischen 2:30 und 4:15 Minuten lang sind.

Allen drei Aufnahmen sind unkommentiert und vermitteln euch Eindrücke vom Spielgeschehen, das zeitlich zwischen den Ereignissen in Half-Life und Half-Life 2 angesiedelt ist. In jedem Clip ist ein anderer Schauplatz zu sehen, angefangen bei einer Art U-Bahn-Schacht im Video unter diesen Zeilen bis hin zu einem offenerem Gelände in der dritten Aufnahme.

Die Gameplay-Szenen umfassen unter anderem die Arten der Fortbewegung (Teleportation und freies Bewegen) und das Interagieren mit der Umgebung (Bedienung von Terminals, Greifen von Waffen und dergleichen). Nicht zu kurz kommen zudem die Kämpfe, in denen zum Beispiel Pistolen und Granaten gegen Combine-Soldaten zum Einsatz kommen.

Bei Bedarf könnt ihr Half-Life - Alyx ab sofort zum derzeitigen Preis von 44,99 Euro vorbestellen. Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass ihr die Half-Life-Serie bis zum 23. März – dem Releasetag des kommenden VR-Spiels – kostenfrei spielen könnt.