Death Stranding erscheint am 2. Juni für PC via Steam und Epic [U]

PC PS4

Death Stranding ab 47,90 € bei Amazon.de kaufen.

News-Update:

Wie uns 505 Games bestätigt hat, wird die Boxversion von Death Stranding mit einem Steam-Code ausgeliefert. Wem eine Version im Epic Games Store lieber sein sollte, müsste folglich mit der dort verfügbaren Download-Version Vorlieb nehmen.

Ursprüngliche News:

Bereits Ende Oktober des vergangenen Jahres gab der italienische Publisher 505 Games, der zuletzt unter anderem Remedys Actionspiel Control (im Test: Note 8.5) und Koji Igarashis Metroidvania Bloodstained - Ritual of the Night auf den Weg brachte, bekannt, Mitte dieses Jahres Death Stranding (im Test: Note 8.5) für PC zu veröffentlichen. Nun ist mit dem 2. Juni 2020 auch ein konkretes Release-Datum für das jüngste Werk von Metal Gear Solid-Schöpfer Hideo Kojima bekannt.

Wie im Vorfeld angekündigt, wird das Spiel am genannten Tag parallel als Download-Version im Epic Games Store und auf Steam veröffentlicht. Darüber hinaus wird es für Interessierte eine Boxversion im Einzelhandel geben. Diese wird mit einer UVP von 69,99 Euro indes nicht nennenswert günstiger zu haben sein, als die bereits Anfang November für PS4 veröffentlichte Version. Immerhin kommt sie in einem schicken Steelbook. Die Download-Fassungen sind mit jeweils 59,99 Euro leicht günstiger bepreist. Ob der Disc-Version ein Code für den Epic Games Store oder einer für Steam beiliegen wird, haben wir bei 505 nachgefragt. Sobald uns eine Antwort vorliegt, werden wir euch in einem News-Update darüber informieren.

Sowohl für die rein digitale als auch für die physische Version verspricht 505 Games einige Extras wie Artworks oder den Soundtrack in digitaler Form. Einzug hält zudem ein Foto-Modus, versprochen werden eine hohe Frame-Rate sowie die Unterstützung für Ultra-Wide-Displays. Zudem scheint es ein Promotionsabkommen mit Valve zu geben, durch das Käufer der PC-Fassung von Death Stranding mit speziellen (Vorab-)Infos zu Half-Life - Alyx rechnen können. Die Kooperation schlägt sich auch in Form einiger Items in Death Stranding nieder. Im unten eingebundenen Trailer seht ihr Hauptcharakter Sam Porter mit der Brille von Gordon Freeman, einer Headcrab als Mütze und mit jenem roten Ventil am Hinterkopf, das in der Vergangenheit prominent in den Intro-Bildschirmen von Valve-Titeln das Firmenlogo zierte.

Death Stranding wurde am 8. November 2019 zunächst ausschließlich für PlayStation 4 veröffentlicht und erhielt weltweit überwiegend positive Kritiken. In unserem spoilerfreien Test nebst ausführlichem Review-Video könnt ihr mehr erfahren. Falls ihr das Spiel demnächst auf Konsole oder ab Juni auf PC angehen möchtet, könnt ihr zudem schon mal unseren Guide-Artikel zu Death Stranding im Hinterkopf behalten, der euch sicher durch das postapokalyptische Abenteuer bringt.