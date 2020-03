Grounded: Erste Gameplay-Szenen aus dem Schrumpf-Survival-Spiel

PC XOne

Im November 2019 hat Obsidian Entertainment (The Outer Worlds, Fallout - New Vegas) mit Grounded nicht nur einen Titel einer neuen IP angekündigt. Der an den Film Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft angelehnte Titel gehört außerdem dem Genre der Survival-Spiele an und ist somit etwas ungewöhnlich für die Rollenspiel-Experten. Im Rahmen der PAX East sind nun erste Gameplay-Szenen veröffentlicht worden, im Zuge der Präsentation haben die Entwickler außerdem einige Fragen beantwortet. Das gesamte Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen.

Interessant ist, dass Obsidian vom Release-Tag an Crossplay bieten will. Hier dürfte der Umstand helfen, dass Grounded nur für den PC und die Xbox One angekündigt ist und Microsoft dem Studio bei der technischen Umsetzung wohl unter die Arme greifen kann. Die Tiere im Spiel sind nicht nur euch feindlich gesinnt, sie werden auch aufeinander losgehen. Während der Early-Access-Phase sollen diese Kämpfe und Jäger-Opfer-Beziehungen unter den Biestern noch etwas eingeschränkt sein, im fertigen Spiel werden sie deutlich komplexer werden.

Interessant für alle Arachnophobiker ist ein Modus, der die Spinnen aus dem Spiel entfernt. Außerdem planen die Entwickler, dass ihr in späteren Versionen Insekten zähmen und eventuell sogar auf ihnen reiten dürft. Das wird aber nicht in den ersten Fassungen der Fall sein, sondern mit späteren Updates folgen. Der Garten, durch den ihr euch in Grounded bewegt, soll ganz allgemein ein Eigenleben führen und Ressourcen werden auch nachwachsen. Wenn ihr also Grashalme absägt, um euch daraus Klamotten zu schustern, werden sie mit der Zeit wieder nachwachsen.

Einen konkreten Starttermin für die Early-Access-Phase von Grounded hat Obsidian Entertainment noch nicht bekannt gegeben. Vermutlich wird es in diesem Sommer soweit sein, der finale Release ist für 2021 geplant.