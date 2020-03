Down the Rabbit Hole: VR-Prequel zu Alice im Wunderland noch im März

PC PS4

Mit der offiziellen Lizenz von Lewis Carrolls Fantasy-Roman Alice im Wunderland aus dem Jahr 1864 im Rücken, haben die Cortopia Studios das VR-Adventure Down the Rabbit Hole angekündigt. Bereits am 26. März 2020 soll das als Prequel zur bekannten Hauptgeschichte um die junge Alice beschriebene Spiel für Oculus Quest, Oculus Rift, PSVR und Steam VR erscheinen. Das Studio hat in der Vergangenheit bereits Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Spiele wie Wands geschaffen.

Die Hauptrolle von Down the Rabbit Hole wird nicht Alice übernehmen, sondern ein anderes Mädchen, das Jahre vor dem Roman-Plot auf der Suche nach ihrem Haustier Patches in die verzauberte Parallelwelt gelangt. Dort trifft sie auf bekannte und neue Figuren und muss in einer laut Entwickler wendungsreichen Geschichte diverse Rätsel lösen, Geheimnisse entdecken, mit Charakteren interagieren und durch die getroffenen Entscheidungen den Ausgang des Abenteuers beeinflussen. Das Geschehen findet in Dioramen statt, einer Art Schaukasten oder Kulisse, in denen ihr euch jedoch frei um 360 Grad bewegen könnt. Quicktime-Events und Puzzles sind immer wieder in diese Spielwelt-Abschnitte integriert.

Die Optik erinnert bei Down the Rabbit Hole eher an den fantasiereichen Comicstil der unzähligen älteren Zeichentrickfilme und -serien als an die modernen Filmadaptionen, wie sie etwa Tim Burton 2010 ins 3D-Kino brachte. Einen Eindruck verschafft der nachfolgende Trailer zum Spiel.