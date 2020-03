retrocon: Retrobörse in München am 28. März 2020

Die Verkaufsplattform retroplace.com, auf der ihr eure Spielesammlung online verwalten und Spiele verkaufen könnt, veranstaltet am 28. März 2020 mit der retrocon ihre erste Retrobörse in München. Für einen Eintritt von fünf Euro habt ihr in der Zeit von 11 bis 16 Uhr im Bürgersaal Fürstenried in der Züricher Strasse 35 die Möglichkeit, eure Sammlung zu erweitern, im Angebot der Verkäufer zu stöbern oder Gleichgesinnte zu treffen. Kinder bis zwölf Jahre sowie Menschen mit Schwerbehindertenausweis (inklusive einer Begleitperson) zahlen keinen Eintritt.

Sofern ihr Interesse daran habt, selbst auf der Börse zu verkaufen, könnt ihr aktuell auch noch einen entsprechenden Tisch mieten. Die Kontaktadresse findet ihr im Quellenlink. Erreichen könnt ihr den Veranstaltungsort auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die U-Bahn-Haltestelle Forstenrieder Allee befindet sich in unmittelbarer Nähe.