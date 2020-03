Frische Kostproben: Unsere Premium-Beispiele im März 2020

7 Premium-Inhalte zum Reinschnuppern

Auf GamersGlobal sind viele Inhalte kostenfrei, doch alle geschriebenen Tests und Previews sowie deren Audiofassungen gibt es erst ab der ersten Abostufe (Fairness), und viele unsere aufwändigeren Formate erst ab der Abostufe Premium. Darunter beispielsweise diemit Heinrich Lenhardt und Jörg Langer oder Meinungsartikel von Autoren wie Mick Schnelle, Michael Hengst ("Die Hengst-Chroniken") oder Harald Fränkel ("Fränkel spielt verrückt").Über die Abo-Vorteile informiert euch diese Infoseite Damit ihr euch dennoch ein Bild von den Premium-Inhalten machen könnt (oder natürlich einfach zum Schmökern/Ansehen), veröffentlichen wir regelmäßig einige Premium-Inhalte aus dem Vormonat für begrenzte Zeit "frei für alle". Viel Spaß!Das erste Commandos war ein Überraschungshit. Teil zwei setzte anno 2001 noch einen drauf. Verfallen die Kritiker dem Charme der Sandbox-Taktik oder treibt sie die hohe Schwierigkeit in den Wahnsinn?Fast zwei Dekaden nach den Vorgängern geht Baldur's Gate in die nächste Runde. Diesmal von Larian, mit rundenbasierten Kämpfen und so vielversprechend, das Rollenspiel-Fans die Tränen kommen dürften.Star Citizen kommt voran. So schnell wie ein Gletscher. So geradlinig wie ein Gebirgsbach. So plangerecht wie die DB. Odysseus Fränkel hat einige Anmerkungen zum Multimillionen-Crowdfunding-Projekt.Heinrich Lenhardt hat vorab das nächste große Content-Update ausprobiert und Coney Island besucht. Er stellt euch die neuen Missionen und die Flammenwerfer-Klasse vor. Da bleibt kein Auge trocken...Ein wenig an Mount & Blade erinnert Battle Brothers. Nur ohne Mounts und 3D-Schlachten. Ich habe mich nach langer Skepsis an das bockschwere Rundentaktik-plus-RPG-light gewagt und erstatte Bericht.Im WoSchCa blicken Jörg und Hagen wieder auf die Meldungen der jüngsten Tage zurück. Dieses Mal gibt es viele kleinere Themen und als Sahnehäubchen einen Langer-Monolog zu einem gewissen Spiel.Das Diablo-artige Action-Rollenspiel krankte zum Launch der Vollversion an Bugs. Wie spielt es sich eine Woche später und überzeugt es neben der schicken CryEngine-4K-Grafik auch mit inneren Werten?