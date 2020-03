GG-Rückblick KW 9/2020: Redaktionelle & User-Inhalte

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 9: Rückblick von Sonntag, 23. Februar, bis Samstag, 29. Februar 2020

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

Während die diesjährige Games Developer Conference verschoben werden musste, trifft selbiges auf unsere GDC-Dokumentation nicht (mehr) zu: Wir informierten euch über den Termin der Premiere und veröffentlichten ein Teaser-Video. Unsere aktuellen Previews beschäftigen sich mit Baldur's Gate 3 und Ori and the Will of the Wisps, darüber hinaus könnt ihr euch einen Rückblick zur Tomb-Raider-Serie anschauen oder euch eine neue Hengst-Chronik durchlesen. Im 45. WochenSchlussCast danken wir Denis Michel für fünf Jahre News-Mitarbeit beziehungsweise mehr als 8.000 News. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Informationen zur kommenden Konsolengeneration sorgten wie üblich für hohe Abrufzahlen, wie die News zur Xbox Series X und dem PS5-Controller deutlich machen. Außerdem berichteten wir unter anderem über den jüngsten Patch für Warcraft 3 - Reforged, die Einstellung eines Star-Wars-Spiels oder auch über geleakte Screenshots zu Baldur's Gate 3. Auch die Verschiebung der GDC 2020 und eine Studie zum Brave-Browser haben euch in der vergangenen Woche interessiert. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 2. März (wie immer gilt, dass hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Der aktuelle Spiele-Check dreht sich um Kunai, das ein „rasantes Metroidvania“ für PC und Switch darstellt. Im zweiten Teil der User-Artike-Reihe „Spiel's noch einmal!“ werden unter anderem Titel wie Darkest of Days, Spore oder Rise of the Argonauts behandelt:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf ein, zwei News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnten, aber dennoch hervorgehoben werden sollten, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

Diablo 4: Controller-Support für PC, UI-Optionen und mehr

Bis Diablo 4 erscheint, vergeht noch viel Zeit. In einem aktuellen Update informieren euch die Entwickler unter anderem über die Steuerung mittels Controller, die verbesserte Benutzeroberfläche sowie die Spielwelt und deren Kreaturen.

» Provoziert 14 Tage Quarantäne... «

— TheRaffer am 27. Februar 2020

❺ ⚊ KW 9/2015: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Während sich der Games-Anwalt Ende Februar 2015 mit Emulatoren und dem Urheberrecht beschäftigte, testeten wir Resident Evil - Revelations 2 und veröffentlichten einen Indie-Check zu Grow Home. Im speziellen „Was macht eigentlich“-Format ging es seinerzeit um Kane, den Bösewicht aus Command & Conquer, hinzu kommt ein User-Artikel zu Pflanzen gegen Zombies 2:

❻ ⚊ Weitere Rückblicke

Zum Abschluss eines jeden Wochenrückblicks verweisen wir auf die beiden jeweils vorherigen Zusammenfassungen: