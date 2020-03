Valorant: Riots "Project A" erscheint diesen Sommer // Trailer

PC

Im Oktober 2019 hat der League of Legends-Entwickler Riot Games in einem großen Rundumschlag zahlreiche neue Titel angekündigt. Darunter fand sich auch ein Ego-Shooter mit dem Arbeitstitel Project A. Nun ist die Katze aus dem Sack und das Studio hat Valorant in einer Pressemitteilung offiziell vorgestellt.

Wie bereits bekannt war, wird es sich um einen kompetitiven Multiplayer-Shooter handeln, bei dem zwei Teams aus je fünf Spielern gegeneinander antreten. Wer die meisten der 24 Runden für sich entscheiden kann, gewinnt. Die Mannschaften spielen abwechselnd als Angreifer und Verteidiger.

Die Besonderheit bei Valorant ist, dass es relativ langsames und taktisches Gameplay, das an Genre-Platzhirsche wie beispielsweise Counter-Strike erinnert, mit einem Helden-System vermischt. Die Executive Producerin Anna Donlon hat in der Pressemitteilung folgendes dazu zu sagen:

Im Verlauf der Entwicklung von Valorant wollten wir auf die grundlegenden Werte eines kompetitiven taktischen Shooters aufbauen: präzises Schießen, tödliche Waffen und strategische Durchführung. Indem wir neben dem Schusswechsel einzigartige Fähigkeiten der Charaktere ins Spiel bringen, hoffen wir, das traditionelle Taktikshooter-Prinzip zu erweitern und etwas Neues in diesem Genre zu bieten – wir wünschen uns, mit der Veröffentlichung von Valorant Fans von taktischen Shootern in der ganzen Welt lange Freude bereiten zu können.

Einen ersten Eindruck von Valorant könnt ihr euch in dem unten eingebundenen Video machen. Dieses zeigt eine Runde aus dem Spiel, inklusive realitätsgetreuer Gespräche unter den Teamkollegen. Interessant ist, dass die gezeigten Szenen trotz der Cartoon-Optik mehr einen Counter-Strike-Flair haben als an Overwatch erinnern. Das liegt wohl zum einen am realistischen Setting, zum anderen zeigen sich aber auch Elemente aus Valves Shooter. Beispielsweise scheint man schneller zu laufen, wenn man das Messer gezogen hat.

Erscheinen soll Valorant bereits im Sommer 2020.