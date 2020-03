Spieleveteranen-Podcast 162: Contra 3 mit Julian Eggebrecht, Zeitreise

Knallhart und sehr gut

Teaser Der aktuelle Spieleveteranen-Cast dürfte einige schmerzliche Erinnerungen an ein gewisses Run-and-Gun hervorrufen. Zur Entspannung blättern Jörg und Heinrich mit einem Gast in alten Magazinen.

Kurz vor der Veröffentlichung des Super Nintendo in Europa wurde das Actionspiel Contra 3 - The Alien Wars schon in Import-Tests gefeiert. Das Extrawaffen-hungrige Duo Lance und Bill zog in Deutschland schließlich unter dem Namen Super Probotector in die Schlacht. Mit Gastveteran Julian Eggebrecht diskutieren die Spieleveteranen, was damals an der Technik faszinierte und wie gut sich der Spielwitz gehalten hat. Das Team von Factor 5 war so sehr von Konamis Knaller begeistert, dass es sogar eine Umsetzung für den Game Boy programmierte. Bei der monatlichen Zeitschriften-Zeitreise würdigen Jörg Langer und Heinrich Lenhardt dann die "Befreiung" von Power Play vor 30 Jahren: Nach über einem Jahr als Happy Computer-Beilage wurde das Magazin in die Unabhängigkeit entlassen. Zu unserer Blätterrunde gesellt sich deshalb Anatol Locker, der mit Ausgabe 3/1990 die Redaktionsleitung übernahm.

Besetzung: Heinrich Lenhardt und Jörg Langer begrüßen die Gastveteranen Julian Eggebrecht und Anatol Locker.

Aufnahmedatum: 24. + 25.2.2020

Laufzeit: 2:33:20 Stunden

0:00:14 Smalltalk

0:00:56 Das heutige Programm.

0:03:32 Was haben wir zuletzt gespielt? Außer Kingdom Come - Deliverance nicht viel, dafür hat sich Heinrich die Spielestudio-Sitcom Mythic Quest angesehen, während Jörg noch tapfer an seiner GDC-Dokumentation schneidet.

0:18:16 Was haben Nicht-Unterstützer bei der letzten Episode versäumt?

0:19:37 Wir begrüßen Gastveteran Julian Eggebrecht von Factor 5.

0:24:34 Das alte Spiel: Contra III (Super Probotector)

0:25:03 Contra Spirits alias Contra III alias Super Probotector war dem Super Nintendo auf die Hardware geschneidert.

0:34:02 Den 1992-Klassiker kann man heute (neben vielen anderen Serienteilen) bei der Contra Anniversary Collection nachholen. Contra III ist auch beim Super Nintendo Classic Mini an Bord.

0:45:30 Hintergrundinfos zur Game Boy-Version von 1994: Wie kam Factor 5 an den Job, was war bei der Umsetzung besonders knifflig?

0:52:03 Contra III wurde schon 1992 als herzhaft hart empfunden. Julian spielt’s heute noch im Schlaf durch, Heinrich kommt bei den Bossen ins Schwitzen (und Fluchen).

1:09:09 Der historische Pressespiegel.

1:17:53 Zeitreise: Februar 2010, 2000, 1990

1:18:27 GameStar 3/2010, u.a. mit Mass Effect 2, Drakensang und Vancouver 2010. GamersGlobal testete vor 10 Jahren auch Heavy Rain.

1:35:56 GameStar 3/2000, u.a. mit The Sims, Final Fantasy 8, Anstoss 3, Nox und den GameStar-Redaktionsawards 1999.

1:57:52 Anatol Locker gesellt sich dazu, um gemeinsam in Power Play 3/1990 zu blättern, der ersten eigenständigen Ausgabe nach der Happy-Beilagen-Ära. Hier entdecken wir u.a. Starflight 1 + 2, Indianapolis 500, Super Shinobi, Metal Gear sowie ein unerhört schweres Spielequiz.