Doom Eternal: id Software erklärt Vorzüge der Engine im Gameplay-Video

PC Switch XOne PS4

Doom Eternal ab 59,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Doom Eternal ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Die Veröffentlichung von Doom Eternal (zum Preview) rückt immer näher. In einem neuen Gameplay-Video spricht der Entwickler id Software über die Vorzüge der eigenen Engine und die visuelle Verbesserungen, die dank der Weiterentwicklung des grafischen Motors in dem kommenden Ego-Shooter ermöglicht werden. So wurden etwa die Partikeleffekte stark verbessert und es werden dank starken Grafikkarten mehr Partikeln über die GPU berechnet. Darüber hinaus gibt es bessere Umgebungseffekte, wie etwa glühende Asche und einen dichten volumetrischer Nebel und es werden größere Explosionen auf den Bildschirm gezaubert. Das alles soll Lead Engine Programmer Billy Khan mit flüssigen 60 FPS laufen:

Die Geschwindigkeit ist eines der wichtigsten Dinge, wenn es um ein Doom-Spiel geht und um das zu realisieren, braucht es viel mühe aus allen Bereichen des Teams. Benötigt werden 60 Bilder pro Sekunde, wir haben dies aber auf 250 erhöht und wenn man die entsprechende Hardware besitzt, kann man auch 1.000 Frames erreichen. Das ist der Maximalwert, den wir haben. Aber im Grunde gibt es da nach oben keine Begrenzung. Wir haben hier intern einen Hardware-Build zum Testen gehabt, auf dem Szenen mit 400 Bildern pro Sekunde liefen. Leute, die Monitore mit 144 Herz besitzen, oder die neuen kommenden Modelle kaufen, die noch mehr bieten - das Spiel wird diese noch für Jahre aktuell sein und euch die Möglichkeit bieten, den maximalen nutzen aus dieser Hardware zu ziehen. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ihr damit sehr glücklich sein werdet.

Auch in Hinblick auf die CPU stellten die Entwickler sicher, dass alle Kerne aktueller Prozessoren möglichst Effizienz und ohne Lücken bei der Latenz genutzt werden. Das Spiel sei „zukunftssicher“ und die Spieler, die gerne und oft ihre Hardware upgraden, werden feststellen, dass der Titel mit jedem Upgrade immer besser laufe, so der Entwickler. Doom Eternal wird ab dem 20. März 2020 für PC, Xbox One und die PS4 im Handel erhältlich sein.