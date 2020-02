Afterparty: Adventure erscheint für Switch - Termin + Trailer

Switch

Das für Windows, Mac, Linux, Xbox One und die PS4 erhältliche Point-and-Click-Adventure Afterparty wird in Kürze auch für die Switch erscheinen. Wie der Entwickler Night School Studio via Twitter verkündete, wird der Titel am 6. März für Nintendos Hybridkonsole erscheinen.

Die Geschichte von Afterparty dreht sich um die beiden frisch verstorbenen College-Studenten Milo und Lola, die rätseln, weshalb ausgerechnet sie nach ihrem Ableben in der Hölle gelandet sind. Da sie mit diesem Umstand alles andere als glücklich sind, beschließen sie auf die Erde zurückzukehren. Doch dafür müssen sie den Höllenfürst persönlich unter den Tisch saufen ...

Im deutschen eShop kann der Titel bereits vorbestellt werden. Aktuell gibt es für die Frühkäufer einen Rabatt von 20 Prozent, weshalb der Titel 15,99 statt 19,99 Euro kostet. Passend zur Ankündigung des Release-Termins gibt es auch einen Switch-Trailer zu bestaunen: