Microsoft will angeblich Streaming vom PC via xCloud auf die Xbox ermöglichen

XOne

Microsoft will angeblich mit Hilfe seiner xCloud-Technologie zukünftig nicht nur Spiele auf den PC und die mobilen Geräte streamen, sondern auch Spiele-Streams vom PC auf die Xbox One ermöglichen. Das berichtet der Thurrott-Journalist Brad Sams. Laut Sams will der Redmonder Hersteller den Spielern die Möglichkeit geben, PC-Titel aus ihrerer Steam- oder Epic-Games-Bibliothek auf die Xbox-Konsole (oder auch andere Geräte) zu übertragen.

Sams erwartet, dass die Ankündigung dafür nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. „Ich weiß, dass Microsoft die Technologie dafür hat, jedes Spiel, dass man auf seinem Rechner spielt, via xCloud auf jeden Gerätetyp zu streamen“, heißt es in dem folgenden Video: