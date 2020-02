Ever Forward: Macher von „My Time at Portia“ kündigen neues Spiel an

PC Switch XOne PS4

Pathea Games, der chinesische Entwickler hinter dem Open-World-Rollenspiel My Time in Portia, hat mit Ever Forward sein neues Spiel angekündigt. Bei diesem handelt es sich um ein 3D-Puzzle-Adventure, in dem ihr die Geschichte von Maya erlebt. Letztere hat sich in einer seltsamen Welt zwischen Vorstellungskraft und Realität verirrt. Auf ihrer Entdeckungsreise muss Maya sich ihrer Verzweifelung stellen. Um wieder zu sich selbst zu finden, muss sie ihre Erinnerungen zurückerlangen, ihre Ängste überwinden und die Geheimnisse dieser mysteriösen Welt aufschlüsseln. In der offiziellen Beschreibung des Spiels heißt es dazu:

Die Spieler müssen ihre Beobachtungsfähigkeiten und ihre Intelligenz einsetzen, um diverse Rätsel und das Mysterium rund um Mayas Vergangenheit zu entschlüssel und die dunklen Geheimnisse, die sie begraben hat, aufzudecken.

Die Spieler werden sich zutiefst herausgefordert und motiviert fühlen, jedes Rätsel zu lösen, verspricht der Entwickler. Einige der Rätsel sollen zudem auf mehreren Wegen gelöst werden können, womit die Macher verschiedene Denkweisen fördern wollen. Der Release des Spiels soll schon im zweiten Quartal 2020 auf dem PC, der Xbox One, der PS4 und der Switch erfolgen.