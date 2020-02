Trackmania Nations: Remake angekündigt

PC

Im Rahmen der gestern zu Ende gegangenen Grand League Finals in Lyon kündigte Ubisoft ein neues Spiel der Trackmania-Reihe an. Es handelt sich um ein Remake des bereits 2006 erschienenen Trackmania Nations, das damals kostenlos veröffentlicht wurde und für viele Spieler der Einstieg in die Reihe gewesen sein dürfte. Im Interview auf der Ubisoft-Seite spricht Florent Castelnerac, der Community Manager von Ubisoft Nadeo über die Geschichte der Reihe und die weiteren Pläne mit dem einfach nur Trackmania betitelten neuen Ableger.

Erscheinen wird das neue Spiel bereits am 5. Mai für den PC. Es wird eine Saison-Kampagne und tägliche Strecken-Zusammenstellungen enthalten. Schwerpunkt ist natürlich auch in diesem Teil der enthaltene Streckeneditor mit neuen Bauteilen.

Trackmania wird Teil des ZRT-Cup in Paris sein, der am 13. Juni stattfinden soll.