PAX East 2020: Ghostrunner: 6 Minuten Gameplay aus dem Cyberpunk-Spiel

PC XOne PS4

Der Entwickler One More Level und der Publisher All In! Games haben im Rahmen der aktuell in Boston stattfindenden PAX East 2020 eine Gameplay-Demo zum dieses Jahr erscheinenden Cyberpunk-Actionspiel Ghostrunner präsentiert. Einen sechsminütigen Zusammenschnitt der Präsentation könnt ihr euch nun in einem Video unterhalb dieser Zeilen zu Gemüte führen.

Ghostrunner versetzt euch in eine dystopische Cyberpunk-Welt, in der die letzten Überreste der Menschheit nach einer globalen Katastrophe in einer riesigen Turmstadt leben. Der Turm wurde von einem Architekten erbaut, der vor Jahren auf mysteriöse Weise gestorben ist. Jeder kennt die Wahrheit, doch niemand spricht sie laut aus. In dieser letzten Bastion der Überlebenden, in der die Gesetze des sogenannten „Schlüsselmeisters“ gelten, wird der soziale Wert eines Menschen und somit sein ganzes Leben von den Implantaten bestimmt, die einem schon in der Kindheit eingepflanzt werden. Chaos, Armut und Gewalt gehören hier zur Tagesordnung.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Cyber-Kriegers und versucht, den Mega-Turm zu erklimmen, um hinter das Geheimnis der Struktur und eurer eigenen Herkunft zu kommen. Doch um den Schlüsselmeister herausfordern zu können, müsst ihr euch zunächst durch zahlreiche Widersacher kämpfen. Und das sowohl in der physischen Welt, als auch im Cyberspace...