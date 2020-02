Netflix' The Witcher: Darsteller für Vesemir steht fest

andere

Während die Arbeiten an der zweiten Staffel der Netflix-Adaption von The Witcher kürzlich angelaufen sind, kommen immer mehr neue Schauspieler zum Cast hinzu. Nachdem erst kürzlich weitere Hexer wie Lambert, Coën und Eskel für die Szenen aus Kaer Morhen besetzt wurden, steht nun auch der Darsteller des ältesten Hexers der Wolfsschule, Vesemir, fest.

Fans von Mark Hamill (die Star Wars-Filmreihe) werden wohl enttäuscht sein zu hören, dass der Luke-Skywalker-Mime nicht in The Witcher zu sehen sein wird. Gerüchte, dass er Vesemir spielen könnte, gab es bereits im Vorfeld und Hamill selbst hatte auf Twitter Interesse an der Rolle bekundet. Wenig später hieß es aus den Weiten des Internets, dass Netflix ihm die Rolle bereits offiziell angeboten hätte. Am Ende kam es aber wohl nicht zu der Zusammenarbeit, denn wie der verantwortliche Showrunner Lauren Schmidt Hissrich nun auf Twitter mitteilte, wird stattdessen der dänische Film- und Theaterschauspieler Kim Bodnia als Vesemir auftreten.

Bodnia ist ein talentierter Darsteller und bringt die nötige schauspielerische Reichweite, um die Rolle zu übernehmen. Er ist unter anderem aus Filmen, wie Serena und Rosewater, sowie aktuell aus der britischen Serie Killing Eve von BBC America bekannt. „Halb Killer, halb Vater. Freue mich sehr, Kim Bodnia auf dem Kontinent begrüßen zu dürfen!“, so Hissrich auf Twitter.