Little Hope: Erste Infos zum nächsten Spiel der Dark Pictures Anthology

PC XOne PS4

Nach Man of Medan (Testnote: 8.0) bringen der Entwickler Supermassive Games und der Publisher Bandai Namco Entertainment mit Little Hope dieses Jahr das nächste Spiel aus der 2018 angekündigten Dark Pictures Anthology auf den Markt. Das Spiel wurde bereits letztes Jahr angeteasert. Nun haben die Entwickler erste Details zu dem Titel bekannt gegeben.

Little Hope dreht sich demnach um vier Studenten und ihren Lehrer, die in der verlassenen Stadt Little Hope gefangen sind und versuchen, vor den albtraumhaften Erscheinungen, von denen sie erbarmungslos durch den dichten Nebel gejagt werden, zu fliehen. „Um der kleinen Stadt zu entkommen, müssen sie die Bedeutung der Geschehnisse verstehen und herausfinden, wie diese mit ihnen zusammenhängen“, heißt es in der offiziellen Beschreibung. Das Team habe sich über die Reaktionen der Fans und den Erfolg von Man of Medan gefreut und sei motiviert „weitere atemberaubende Horror-Erlebnisse zu entwickeln“, so Studio-CEO Peter Samuels.

Passend dazu haben die Entwickler ein Video veröffentlicht, das die Reaktionen verschiedener Let's-Player auf Man of Medan und den letztes Jahr gezeigten Teaser zu Last Hope zeigt. The Dark Pictures - Little Hope soll im dritten Quartal 2020 für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen.