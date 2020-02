Battle Brothers: Blazing Deserts: Neues Feature "Gefolge" vorgestellt

PC Switch

Die noch für für das erste Halbjahr dieses Jahres geplante Erweiterung Battle Brothers: Blazing Deserts wird das Grundspiel um ein weiteres spielmechanisches Feature bereichern. Ihr könnt eurem Söldner-Trupp nun eine Reihe von Spezialisten hinzufügen, die euch zwar treu begleiten, aber nicht aktiv am Kampfgeschehen teilnehmen. Die Hamburger Entwickler der Overhype Studios berichten derzeit mit wöchentlichen Einträgen in ihrem Dev-Blog über Einzelheiten in Blazing Deserts.

Einen kurzen Überblick über die in den vergangenen zwei Wochen vorgestellten Charaktere eures Gefolges wollen wir euch hier geben:

Der Esel - Dieses treue Lastentier nimmt eurer Truppe die Plackerei des Mitschleppens sämtlichen Inventars ab. Folglich könnt ihr nun noch mehr Rüstungen, Waffen, Munition, Trophäen und Handelsgut mit euch nehmen. Gegen einen gewissen Betrag an Kronen könnt ihr den Esel mit einem Karren, einem etwas größeren Wagen oder mit einem besonders großen Wagen ausstatten. Je mehr Geld fließt, desto höher die Kapazität des Inventars.

Der Drill-Sergeant - Dieser kampfgestählte Veteran hat sich in seinen letzten Partien Battle Brothers so weit verstümmeln lassen, dass es keinen Sinn macht, ihn noch auf das Schlachtfeld zu schicken. Entscheidet ihr euch allerdings, diesen Typ in euer Gefolge aufzunehmen, profitieren eure aktiven Söldner vom Erfahrungsschatz dieses Recken. Ihr erarbeitet euch mit ihm mehr Erfahrung und eure Reservisten verlieren weniger Moral, wenn sie nicht an Kämpfen teilnehmen.

Der Wundarzt - Wie schon zu vermuten, kümmert sich der Wundarzt um eure im Kampf davongetragenen Verletzungen. Diese heilen schneller ab und die Männer sind dementsprechend eher wieder voll einsatzbereit. Weiterhin erhaltet ihr eine deutlich größere Chance, dass gefallene Söldner wieder zum Leben erweckt werden und mit einer permanenten Verletzung ihre Karriere fortsetzen.

Der Schlachtfeld-Plünderer - Dieses junge Individuum sucht nach der mehr oder weniger erfolgreichen Schlacht eurer Söldner-Truppe auf dem Schlachtfeld nach brauchbaren Gegenständen. Dabei sammelt er sowohl intakte Pfeile und Wurfgeschosse eurer Fernkämpfer ein, als auch Ersatzteile der im Kampf zerstörten Rüstungen, welche euch in Form von Munition, beziehungsweise Werkzeugen wieder gut geschrieben werden.

Der Kartenzeichner - Begleitet euch ein Kartenzeichner, so erhaltet ihr für jeden auf eigene Faust entdeckten Ort abseits der Siedlungen einen gewissen Betrag an Kronen. Legendäre Orte, die von euch entdeckt werden, machen sich in der Kriegskasse natürlich deutlicher bemerkbar als gewöhnliche Orte. Durch den Kartenzeichner habt ihr nun die Möglichkeit, mit gewisser finanzieller Sicherheit auf eigene Faust längere Erkundungstouren jenseits der ausgetretenen Wege auf der Karte zu beschreiten.

Nach derzeitigem Informationsstand sollt ihr bis zu fünf Gefolgsleute als Begleitung eurer Truppe mitnehmen können. Es wird neben den hier bereits erwähnten Unterstützern noch eine Vielzahl weiterer möglicher Mitstreiter zur Auswahl geben. Je nach Zusammensetzung werdet ihr so euren individuellen Spielstil unterstützen können. Für grundlegende Informationen zum Spiel sei euch der Indie-Check zu Battle Brothers empfohlen, beziehungsweise das Jörgspielt: Battle Brothers vom Chefredakteur Jörg Langer.