Verheißungsvoll oder Reinfall

PC

Teaser Larians RPG Baldur's Gate 3 macht einiges anders als die Vorgänger. Gerade Fans sehen das kritisch. Aber wie steht ihr nach den ersten Eindrücken zum Rollenspiel-Sequel der Belgier?

Bei der offiziellen Ankündigung von Baldur's Gate 3 (Preview ) kurz vor der E3 2019 ( siehe News ) war die Vorfreude auf die lange ersehnte Fortsetzung der Rollenspiel-Klassikers von Bioware groß. Doch nachdem Entwickler Larian () erstmals tiefere Einblicke in sein Spiel gewährte, mehrte sich die Kritik. Rundenbasierte Schlachten anstelle von pausierbaren Echtzeitkämpfen. Tendenziell zu bunte Grafik. Eine maximal vierköpfige Party. Nicht nur diese Punkte sind für manche Spieler aktuell ein ziemliches No-Go für ein RPG, das den Namen Baldur's Gate verdient. Andere begrüßen es, dass etwa die Inszenierung stärker in Richtung von moderneren Genre-Vertretern wiegeht oder das belgische Entwicklerstudio eben auf rundenbasierte Kämpfe setzt, in denen sie in ihren letzten beiden Spielen durchaus auf sehr hohem Niveau glänzen konnten.In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zu Baldur's Gate 3 steht, unabhängig davon, ob ihr Fans der beiden Vorgänger seid oder diese womöglich nur vom Namen her kennt. Freut ihr euch nach den Ersteindrücken aus unserer Preview zu Baldur's Gate oder der Live-Präsentation von der PAX East auf das Spiel oder haben die bisherigen Impressionen eure Vorfreude sogar deutlich geschmälert? Gebt uns eure Antwort in der unten eingebetteten Umfrage und fühlt euch ferner frei, uns in einem Kommentar unter dieser News näher eure Meinung zu begründen. Wie immer dürft ihr in der Kommentarsektion eure Haltung zu Baldur's Gate 3 gerne ausführlich mit den anderen Usern und der Redaktion diskutieren, um das Meinungsbild noch vielfältiger zu gestalten.Bei unserer Sonntagsfrage könnt ihr wie üblich bis zum Montag Morgen um 10:00 Uhr abstimmen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen. Eine Übersicht über alle bisherigen Sonntagsfragen (aktuell mehr als 200) findet ihr unter diesem Link