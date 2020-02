Kojima Productions: Wird nächste Woche neues Silent Hill angekündigt?

PC PS4

Seit der Entwickler-Guru Hideo Kojima seine Arbeit an dem Action-Adventure Death Stranding (Testnote: 8.5) beendet hat, arbeitet er und sein Team von Kojima Productions bekanntlich an einem neuen Title, bei dem es sich um ein Horrorspiel handeln wird. Nun sind im Netz neue Gerüchte aufgetaucht, die besagten, dass der Macher schon in der kommenden Woche den Titel offiziell enthüllen wird und dass es sich dabei um ein neues Silent Hill handeln wird.

Diese Vermutung ist gar nicht so abwegig, denn Kojima ist schon durch seine Metal-Gear-Serie dafür bekannt, immer kleine Hinweise auf seine Arbeit in Form verschiedener Bilder und Tweets zu hinterlassen und in den vergangenen Monaten gab es davon schon einige. Im Dezember letzten Jahres twitterte er ein Bild von einem Bild (Hill) und schrieb dazu: „Arbeite an dem neuen Konzept, während niemand mehr im Büro ist“ (im Büro war es somit ruhig, sprich: silent).

Noch im gleichen Monat kursierte im Netz das Gerücht, dass Kojima und Konami sich vertragen haben und sich derzeit in Gesprächen (über neue Zusammenarbeit) befinden. Ein Monat später behauptete der recht zuverlässige Insider AestheticGamer aka Dusk Golem, das Konami zwei Silent-Hill-Spiele entwickeln lassen will und verschiedene Studios kontaktiert, um zu einem einen Reboot der Serie und zum anderen ein Telltale-ähnliches Adventure zu entwickeln.

Heute sorgte wieder Kojima Productions selbst für Spekulationen. So hat das Studio via Twitter ein Bild veröffentlicht, auf dem ein Mitarbeiter zu sehen ist, der mit einem Kollegen aus Großbritannien telefoniert. Dieser schreibt im Text: „Ich entschuldige mich, in letzter Zeit so ruhig (silent) gewesen zu sein.“ Auf dem Bild hält der Mitarbeiter in einer Hand einen Stift, auf dem beim näheren Betrachten das Wort Pyramid zu sehen ist, worauf auch der bekannte Insider Shinobi602 in einem Tweet hinweist (Pyramid Head dürfte jedem Fan bestens bekannt sein). Auf dem Tisch liegt zudem ein Notizblock, auf dem die Worte „Next Week“ geschrieben wurden.