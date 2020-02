Monster Hunter: Filmposter mit Mila Jovovich und Tony Jaa veröffentlicht

andere

Während die Fans von Monster Hunter sich aktuell mit der Erweiterung Iceborne für Monster Hunter - World (Testnote: 9.0) beschäftigen, arbeitet Capcom bereits fleißig an einem Film zu der Spielserie. Dieser wurde bereits 2016 im Rahmen der Tokyo Game Show angekündigt und ist ein gemeinsames Projekt von Capcom und Constantin Film. Da die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind und mit dem 3. September 2020 auch längst ein Termin für den Kinostart feststeht (in den USA erscheint der Film einen Tag später), kommt langsam auch die PR-Kampagne in die Gänge. Heute wurden zwei erste Poster für die Verfilmung veröffentlicht.

Die Poster zeigen die beiden Darsteller Mila Jovovich, die in der Verfilmung die Rolle von Lieutenant Artemis spielen wird und Tony Jaa, der als Hunter auftritt. Jovovich ist mit einem, für die Spielserie typisch, riesigen Schwert bewaffnet, das sie lässig auf der Schulter trägt, während The Hunter sich offenbar auf einen riesigen Bogen verlässt. Die Regie für den Film hat Jovovichs Ehemann Paul W. S. Anderson übernommen, der bekannterweise auch die sechsteilige Filmreihe zu Resident Evil inszenierte. Letztere wird demnächst von Constantin Film rebooted und soll sich diesmal mehr an Resident Evil 7 Biohazard (Testnote: 9.0) orientieren. Netflix arbeitet derweil an einer Serie zu dem Franchise, die schätzungsweise im kommenden Jahr starten wird. Die Dreharbeiten dazu sollen zwischen Juni und Oktober stattfinden.