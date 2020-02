I'm Tasi: Frictional Games zeigt ersten Teaser zu seinem neuen Spiel

Frictional Games, das Studio hinter Spielen, wie Amnesia - The Dark Descent (im User-Artikel) und Soma (Testnote: 7.0), hat einen ersten Teaser zu seinem nächsten Spiel veröffentlicht. Dass intern an neuen Horrorspielen gearbeitet wird, hat das Studio bereits 2017 verkündet. Wie der Clip verrät, trägt das neue Spiel den Titel I'm Tasi. Details verraten die Entwickler vorerst nicht.

In dem 30 Sekunden kurzen Clip wird eine Wüste gezeigt. Im Vordergrund ist ein ausgedörrter Baum zu sehen, während im Hintergrund, von einer seltsame Steinformation umgeben, etwas steht, das wie eine Art Portal, oder ein Eingang zu einer Höhle - vielleicht auch ein Labor - aussieht. Die Höhle strahlt ein gespenstisches bläuliches Licht aus. Dazu ist eine verzweifelte weibliche Stimme zu hören, die sagt : „Reiß dich zusammen, nein, nein, komm schon...muss ihn finden, er muss verstehen...ich bin Tasi ... ich bin immer noch Tasi“, bevor das Video endet.

Ob Tasi auch die Protagonistin des Spiels, oder nur eine wichtige Figur in der Story sein wird, ist derzeit noch unklar. Auf der offiziellen Homepage des Studios wurde ein Symbol entdeckt, das wie ein Auge aussieht. Der Klick auf das Symbol führt zu einem nicht gelisteten Video mit dem Titel „Box 52, Tape 16“, das einen sauber geschnittenen Stein mit einer blauen Inschrift zeigt. Die Inschrift hat eine ähnliche Form, wie das Auge. Ein anderes nicht gelistetes Video, das in dem Quellcode der Website versteckt war, trägt den Titel „Box 7 Reel 2, Partial Success“ in dem ein monströses Heulen zu hören ist. In der Beschreibung unter dem Video ist von einer „dreizackigen Krone“ die Rede. Das Experiment damit war somit „teilweise erfolgreich“.

Die vorherrschende Theorie der spekulierenden Community ist, dass es sich hierbei um die altägyptische Atef-Krone, oder die Hemhem-Krone handelt, die ein antikes zeremonielles Kopfstück darstellt. Hemhem soll so viel wie „schreien“, oder herausbrüllen“ bedeuten und der neue Pharao würde das Kopfstück von zwei Göttern für seine rituelle Krönung erhalten. Die Atef-Krone ist auch mit Darstellungen von Sonnenaufgang und Wiedergeburt verbunden, was auch den immer größer werdenden Fötus auf der Homepage von Frictional Games erklären würde.

Die bisherige Theorie ist, dass ein zwielichtiges Forschungsunternehmen das Artefakt entdeckte, erkannte, dass dieses echte Reinkarnationskräfte besitzt und es dann jemandem auf den Kopf setzte, was dann wirklich sehr schief lief. Statt dasunheilvolle Artefakt unter einem Haufen Zement zu vergraben, haben sich die Archäologen dazu entschieden, es an einem Kind auszuprobieren. Sie zogen das Kind (der Fötus auf der Website) groß und setzten ihm die Krone auf. Es funktionierte, verwandelte das Kind aber in ein Monster, das in seinem verängstigten, verwirrten Zustand Amok in der Forschungseinrichtung lief. Der Spieler könnte die Rolle dieses Kindes übernehmen, das mit seiner gespaltenen Identität kämpft. Oder der Spieler ist einer der Überlebenden und muss versuchen, das Monster zurückzuverwandeln und die Krone zu zerstören. Ob etwas davon auf das Spiel zutrifft, werden wir erfahren, wenn die Entwickler die Katze aus dem Sack lassen. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: