Xbox Gold & Xbox Game Pass: Gratis-WE mit drei Spielen für Abonnenten

XOne

Microsoft hat ein Gratiswochenende für die Xbox-Live-Goldmitglieder und die Xbox-Game-Pass-Abonnenten gestartet, bei dem ihr drei Titel kostenlos ausführlich Probe spielen könnt. Bei den Titeln handelt es sich um Ubisofts Online-Shooter The Division 2 (Testnote: 9.0), das Prügelspiel Dragonball Fighterz, sowie das Open-World-Action-Adventure Just Cause 4 (Testnote: 8.0).

Das Gratiswochenende wird bis zum kommenden Montag, den 2. März, um 8:59 Uhr (deutscher Zeit) andauern. In der Zeit sind alle drei Titel in verschiedenen Editionen im Preis reduziert: