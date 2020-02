Silent World: 2D-Horror-Adventure für PC und Switch angekündigt

PC Switch

Der koreanische Entwickler GniFrix und der Publisher CFK haben ein neues 2D-Horror-Adventure mit dem Titel Silent World für den PC und die Nintendo Switch angekündigt. In dem Spiel ist die bekannte Welt durch eine nukleare Katastrophe zerstört worden. Als einsamer Überlebender müsst ihr euch in dieser Welt zurechtfinden und nach anderen Überlebenden suchen.

Auf eurem Abenteuer müsst ihr euch lautlos bewegen, denn Mutanten durchstreifen die zerstörte Stadt und es gilt auch Acht auf tödliche Fallen zu geben, die in den Ruinen verstreut sind. Alles was ihr habt, ist ein Streichholz, dessen Licht ihr nutzen müsst, um euch in der endlosen Dunkelheit zurechtzufinden und in der feindlichen Umgebung zu überleben.

Unübersichtliche dunkle Ecken und blutrünstige Mutanten ... ihr müsst die Angst in euch überwinden und Schritt für Schritt vorwärts gehen. Werdet ihr jemals einen Weg aus diesem unendlichen Labyrinth finden ...?

Das Spiel wird in den Sprachen Englisch, Koreanisch, Japanisch und Chinesisch (vereinfacht) verfügbar sein. Die Veröffentlichung erfolgt am 19. März 2020 via Steam und Nintendos eShop. Die Vorbestellungsphase startet eine Woche vorher, am 12. März 2020. Einen ersten, nur rund 40 Sekunden kurzen Launch-Trailer könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: