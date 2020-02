Borderlands 3: Kampagnenerweiterung „Wummen, Liebe und Tentakel“ enthüllt

PC XOne PS4

Mit Wummen, Liebe und Tentakel: Die Hochzeit von Wainwright & Hammerlock hat Gearbox Software die zweite der insgesamt vier Kampagnenerweiterungen aus dem Season Pass von Borderlands 3 (Testnote: 8.0) enthüllt. In dieser gehen Wainwright Jakobs und Sir Alistair Hammerlock den heiligen Bund der Ehe ein und haben euch zur Verlobungsfeier eingeladen. Der DLC wird am 26. März für alle unterstützten Plattformen (PC, Xbox One und die PS4) erscheinen.

Die Feier wird unter der Leiche eines gigantischen Monsters auf einer unwirtlichen neuen Eiswelt namens Xylourgos abgehalten, wo ihr nach euer Ankunft mit der Landekapsel auf jede Menge gruselige Charaktere und auch auf ein bekanntes Gesicht treffen werdet. Dabei handelt es sich um Gaige, die die Fans der Spielreihe noch aus ihren Tagen als Mechromancer aus dem DLC zu Borderlands 2 (Testnote: 8.5) kennen werden. Die gesuchte Flüchtige ist inzwischen zu einer Hochzeitsplanerin avanciert und ist mit ihrem Roboterfreund bestrebt, die Party von Jakobs und Hammerlock zu einem Erfolg zu machen. „Wir verstehen Guns, Love and Tentacles als romantische Komödie, aufgepeppt durch kosmischen Horror – so wollen wir ‚Love‘ zurück in ‚Lovecraft‘ bringen“, erklärt Gearbox Studios' Head of DLC Production Anthony Nicholson.

Die Spieler müssen mit einer Menge klassischer Schwierigkeiten bei der Hochzeitsplanung rechnen, darunter Okkultisten, Flüche und Kreaturen mit unnatürlich vielen Zähnen und Tentakeln, die ihr davon abhalten müsst, die Party zu ruinieren. Einige der Gegner sollen sich laut Nicholson von allem unterscheiden, was ihr bisher in Borderlands gesehen habt. Dafür sollen diese mit „verrückter Beute aus einer ganz anderen Welt“ aufwarten, darunter neue Köpfe und Skins, neue interaktive Raumdekorationen, legendäre Waffen und Schilde, sowie Klassen- und Granaten-Mods. Wenn ihr in der Hauptkampagne noch keine interplanetarische Reisen freigeschaltet habt, könnt ihr die neuen Inhalte trotzdem direkt genießen, indem ihr einen neuen Charakter erstellt. Entscheidet ihr euch für diese Option, werden alle Story-Mission bis einschließlich „Den Abflug machen“, bei der ihr Pandora zum ersten Mal an Bord des Raumschiffs Sanctuary III verlasst, automatisch abgeschlossen. Euer Charakter erreicht an diesem Punkt die Stufe 13 und ihr könnt direkt Kurs auf die Party auf Xylourgos nehmen.