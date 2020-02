GDC 2020: Microsoft, Unity und Epic sagen wegen Covid-19 ebenfalls ab

Das Teilnehmerfeld der GDC 2020 schrumpft immer weiter. Schuld sind die weltweit steigenden Zahlen an Infizierten des Corona-Virus. Nachdem im Verlauf der letzten Woche bereits Sony, Electronic Arts, Facebook und Kojima Productions verkündet haben, dass sie aus Sicherheitsgründen in diesem Jahr nicht in San Francisco vor Ort sein werden, haben sich nun weitere Hersteller dieser Entscheidung angeschlossen.

So gab Unity im hauseigenen Blog bekannt, dass man der Game Developers Conference zum Wohl der Angestellten fernbleiben werde. Man bedaure diesen Schritt zutiefst, rate aber allen Personen, die Pläne für einen Besuch der GDC haben, diese zu überdenken.

Wir wollen nicht, dass irgendein Unity-Angesteller, Partner, Community-Mitglied oder Entwickler sein Leben und seine Sicherheit unnötig in Gefahr bringt. Wir raten allen Angestellten davon ab, zur GDC zu fahren. Auch wenn wir keinen Stand mehr haben werden, so werden wir die großartigen GDC-Inhalte, an denen wir gearbeitet haben, online präsentieren.

Und auch Microsoft und Epic Games haben sich final entschieden, aufgrund des Corona-Virus keinen Ausflug nach San Francisco zu wagen. Wie auch Unity wird Microsoft anstelle von Vor-Ort-Präsentationen auf digitale Showcases der eigenen Technologien setzen. Dies wird vom 16. März 2020 bis zum 18. März 2020 auf Game Stack stattfinden. Epic Games äußerte sich im entsprechenden Twitter-Posting etwas unpräziser, hier ist die Rede lediglich davon, dass Fans die Online-Kanäle des Entwicklers für Neuigkeiten im Auge behalten sollen.

Durch die neuen Absagen fehlt der GDC 2020 mittlerweile ein großer Teil der Aussteller. Laut einigen Branchenkennern wie beispielsweise Jason Schreier von Kotaku werde die Messe aufgrund des Corona-Virus komplett abgesagt werden. Wir halten euch diesbezüglich natürlich auf dem Laufenden.