Baldur's Gate 3: Opening Cinematic, 4K-Screenshots, Steam-Produktseite

PC

In unserer (Video-)Preview zu Baldur's Gate 3 sowie im dazugehörigen, ausführlichen Interview mit dem Design Producer David Walgrave erhaltet ihr zahlreiche Informationen zum kommenden Titel der Larian Studios. Wie zuvor bereits angekündigt, veranstalteten die Entwickler am 27. Februar im Rahmen der PAX East einen Livestream, in dessen Verlauf auch erstmals Gameplay-Material gezeigt wurde.

Das entsprechende Video haben wird bereits in dieser News eingebettet, der Vollständigkeit halber erwähnen wir jedoch auch an dieser Stelle nochmal, dass ihr euch die Aufzeichnung natürlich nachträglich anschauen könnt. In der Summe dauerte der Livestream etwa anderthalb Stunden, in denen wiederum um die 60 Minuten Gameplay-Szenen zu sehen waren. Darüber hinaus erwarten euch in unserer Galerie zum Spiel zahlreiche neue 4K-Screenshots zum Gruppen-RPG.

Wer nicht bis zur Veröffentlichung von Baldur's Gate 3 warten möchte, kann sich unter diesen Zeilen außerdem das Opening Cinematic anschauen, das über fünf Minuten lang ist und zu dem wir bewusst keine weiteren Angaben machen.

Abschließend der Hinweis, dass inzwischen auch eine Steam-Produktseite existiert, so dass ihr den Titel bei Bedarf auf eure Wunschliste setzen könnt. Zudem bietet die englische Version dieser Seite einige weitere (Marketing-)Angaben, wie zum Beispiel, dass „kein Abenteuer dasselbe sein wird“.

Die geplante Early-Access-Phase von Baldur's Gate 3 wird den ersten Akt umfassen und fünf Charaktere bieten: Wyll (menschlicher Hexenmeister), Shadowheart (Halb-Elfen-Kleriker), Lae'zel (Githyankischer Kämpfer), Gale (menschlicher Zauberer) und Astarion (Elfischer Vampir-Schurke). Bei Bedarf könnt ihr euch zudem eigene Protagonisten erstellen und dafür auf die sechs Klassen Kämpfer, Zauberer, Schurke, Ranger, Kleriker und Hexenmeister zurückgreifen.